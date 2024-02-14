Троє вбих та багато поранених, серед них діти.

Внаслідок масованої атаки російськими окупантами по Селидове (Донецька область) троє людей загинуло, а 12 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у ніч на 14 лютого війська РФ здійснили масовану ракетну атаку на м. Селидове. "О 23:30 окупанти завдали удару по п’ятиповерховому житловому будинку, внаслідок чого зруйновано цілий під’їзд. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 5 осіб, серед яких троє дітей 7, 12 й 16 років. Також дістав тілесні ушкодження 52-річний чоловік, який проходив повз багатоповерхівку", - сказано в повідомленні.

Потерпілих із мінно-вибуховими травмами, переламами хребта, забоями, осколковими пораненнями доставлено до лікарні.

Відео дня

А вже о першій годині ночі Росія обстріляла медичний заклад. "Від влучання засобів ураження загинули троє цивільних – 38-річна жінка, яка перебувала в лікарні на зберіганні вагітності, та 36-річна матір з сином 9 років", - зазначають в прокуратурі.

Також отримали травми 6 пацієнтів - найстаршому – 76 років, наймолодшій крихитці завтра має виповнитись 6 місяців.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено багатоквартирні житлові будинки й автомобілі. Наразі на місцях продовжують працювати правоохоронці.

В прокуратурі зазначають, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Росія двічі вдарила по Селидовому - деталі

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти постійно обстрілюють населені пункти Донецької області, зокрема, і Селидове. Вночі у вівторок, 13 лютого, російські окупаційні війська обстріляли місто Селидове , під завалами зруйнованого будинку шукають людей.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що загарбники поцілили у п'ятиповерхівку, повністю зруйновано 12 квартир в одному з під'їздів, а також в лікарню.

Вас також можуть зацікавити новини: