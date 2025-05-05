В ЗСУ наголосили, що росіяни змушують жителів окупованих територій йти на війну.

Російські загарбники на Покровському напрямку у зоні відповідальності 117 ОМБр активно проводять штурмові дії малими піхотними групами, здійснюють механізовані штурми, а також застосовують безпілотники на оптоволокні. Водночас українські бійці беруть у полон солдатів РФ, останнім з яких виявився житель окупованого Криму. Про це повідомила начальниця відділу комунікацій 117 окремої механізованої бригади Юлія Степанюк в ефірі "Суспільне. Студія".

"Ніч була насиченою. Ворог продовжує штурмувати, ні вдень, ні вночі не зупиняється. Вони проводять штурми як і малими піхотними групами до відділення, так і механізовані штурми, а це: БМП, танки, продовжують рухатися у нашому напрямку. Якщо порівняти із попереднім тижнем, то минулого тижня був механізований важкий штурм, як і піхотою, дуже багато БМП, так і масований штурм мотоциклів. Цього тижня такого не спостерігалося, але продовжується наступ, важка артилерія інтенсивно працює, продовжується насиченість дронів на оптоволокні, штурми не зупиняються", - наголосила вона.

Степанюк зазначила, що на цьому напрямку може бути один день "відпочинку", тобто затишшя, а вже далі тривають три дні штурмів РФ. За її словами, армія РФ концентрується на логістичних шляхах, дорогах та залізничних з'єднаннях, намагаючись все знищити.

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"Місто тримається. Місто ще в обороні, зараз там ситуація поки що стабільна. У нашому напрямку вони інтенсивно намагаються штурмувати, поки що не вдається просунутися", - запевнила представниця 117 окремої механізованої бригади.

Вона додала, що проти української армії воюють мотострілецькі бригади, полки, а також збільшується накопичення піхоти, є шляхи висувань ворожих підрозділів.

"Не відомо, звідки резерви. Дивлячись по полонених, які є на нашому напрямку, це українці. Останній був з Криму. Резерви, можливо, і закінчуються їхні, але продовжується мобілізація з окупованих територій. Вони далі йдуть просто різними шляхами, їх мобілізують, змушують йти на фронт. Зазвичай говорять те саме: силою змусили йти, бажання не було, або засуджені, або втекли з частини і їх знову засудили і вони змушені були сидіти в СІЗО, відбувати покарання, або йти на фронт", - зауважила речниця.

Степанюк розповіла, що, за словами російських полонених, був випадок, коли їх пошикували та були дві групи, які мали штурмувати. Коли один з них відмовився, то окупанти просто почали стріляти по ногах.

Тому росіяни кажуть, що вибору взагалі немає, а якщо вони захочуть повернутися назад, то їх вб'ють свої ж.

Крім того, полонені кажуть, що немає жодних виплат. Також вони не мають ніяких документів, карток тощо.

Ситуація на Покровському напрямку

Раніше військовий Олександр Карпюк розповів, чи можна втримати Покровськ. За його словами, українські морпіхи вже показали, що не такий страшний ворог, як розповідають, просто треба грамотно вибудовувати оборону.

Водночас військовий оглядач Денис Попович заявив, що Росія не здатна оточити Покровськ, але може дійти до Дніпропетровщини. Зокрема він нагадав, що лінія фронту знаходиться недалеко від адміністративної межі Донеччини і Дніпропетровщини.

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