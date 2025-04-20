Загарбницькі війська Російської Федерації фактично руйнують Покровськ, на місто може чекати доля Бахмута.

Таку думку у своєму Telegram-каналі "Офіцер" висловив лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс". За його словами, українські захисники надійно тримають Покровськ та підступи до нього, однак місто "фактично розбирається в хлам".

Військовий зазначив, що загарбники більш ніж півроку атакують місто КАБами та FPV-дронами, там вже залишилося дуже мало неушкоджених будинків:

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"При такій інтенсивності бойових дій, на жаль, місто чекає доля Бахмута. І з часом ступінь руйнування буде просто збільшуватися".

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