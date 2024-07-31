Кирило Сазонов відзначив загрози перерізання логістичних шляхів.

Кирило Сазонов, військовослужбовець Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", зазначає, що найголовніше для російських окупантів - це напрямок на Покровськ. В ефірі Ранок.LIVE, говорячи про ситуацію на фронті, зокрема Часів Яр, він зауважив, що "ворог пробивається по декількох напрямках, намагаючись, в першу чергу, зрізати наші позиції на Кліщіївці та Андріївці", але особливого успіху не має.

"Зараз кажемо так, що вся Донецька область - це дуже "гарячий" регіон. Але найголовніше для противника - це напрямок на Покровськ, точініше, на трасу Покровськ-Костянтинівка", - сказав Сазонов.

Він також пояснив, чому це важливо для ворога.

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"Взяття Нью-Йорка - що воно йому дасть? Невеличкий кішлак, який ні на що не впливає. Так само з Часіком - це теж: прориву фронту нема, котла нема. Так, посунулися назад, на інші позиції, наші війська, як у такому розкладі, і все. Це ні про що. Це навіть для пропаганди ні про що", - зазначив військовий.

Водночас, підкреслив він, перерізання траси Покровськ-Костянтинівка, "і якщо окупанти зможуть просунутися на Лиманському напрямку і вийти на трасу "Костянтинівка - Дружківка - Краматорськ - Слов’янськ і далі на Харківщину" стане обрізкою логістики длля ЗСУ від Харківського і Запорізького угруповань.

"Це загроза великого оточення, загроза втрати Донецької області. Звісно, наш Генштаб це по картах бачить, ОСУВ "Хортиця" це бачить. І на Лимані у них (окупантів - УНІАН) немає ніяких просувань зараз, тільки на Покровському напрямку", - підкреслив Сазонов.

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Як повідомлялося, раніше військовий 1-го батальйону 68-ої окремої єгерської бригади ім. О. Довбуша Олександр з позивним "Рено" розповів, що РФ просунулася під Покровськом, і поки не вдається знайти спосіб, як їх зупинити.

Він наголосив, що там під колією є проходи й укриття, а з обох боків - посадка. Це дозволяє російським окупаційним військам накопичувати піхоту і проводити масовані штурми, які дуже складно відбивати.

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