У ворога є можливість накопичувати піхоту і проводити масовані штурми, розповів він.

Російські окупаційні війська просуваються вздовж залізниці в районі Покровська Донецької області. Про це розповів військовий 1-го батальйону 68-ої окремої єгерської бригади ім. О. Довбуша Олександр з позивним "Рено".

"Ворог декілька разів повторює в районі Покровська одну й ту саму ситуацію. Йому вдається просуватися вздовж залізниці. Це почалося з Очеретиного і продовжується і зараз по суті. Захоплення Прогресу та Вовчого стало можливим саме за рахунок того, що ворогу вдалося просунутися вздовж залізниці. І поки що не вдається знайти ефективний спосіб, як їх зупинити", – заявив він в етері "Радіо Свобода".

Військовий наголосив, що там під колією є проходи і укриття, а з обох боків – посадка. Це дозволяє окупаційним військам РФ накопичувати піхоту і проводити масовані штурми, які дуже складно відбивати.

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"Тому, на жаль, ситуація досить напружена. І якщо у полях нам вдається їх стримувати – так, ми поступово відступаємо, але це контрольований відступ у фронтальній площині – то тут їм вдалось знайти певне слабке місце. І вони їм користуються. Зараз, за рахунок цього прориву, збільшується довжина фронту в черговий раз, на жаль", – розповів "Рено".

Війна в Україні: ситуація на Покровському напрямку

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку доби, 30 липня, і до 22:00 на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. 40 із них було зафіксовано тільки на Покровському напрямку. Там станом на ту мить 22 атаки ворога було відбито, ще 18 боїв тривали.

Видання CNN пише, що російські окупаційні війська просуваються до стратегічно важливого міста Покровська Донецької області. Це створює загрозу для життєво важливої української лінії постачання.

Цей населений слугує ключовим вузлом для українських військових завдяки легкому доступу до Костянтинівки. Дорога, що з'єднує їх, використовується для поповнення запасів військ на передовій та евакуації поранених у напрямку Дніпра.

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