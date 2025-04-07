Ворог на Покровському напрямку не просувається, однак штурми не припиняються.

Російська армія не полишає спроб захопити Покровськ на Донеччині, хоч і просування її на цьому напрямку зупинено. Про це розповів старший офіцер відділення комунікації 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак Громадському радіо.

За його словами, ситуація там залишається важкою, ворожі штурми й обстріли продовжуються кожного дня.

"Але завдяки злагодженим діям нашої бригади вдалося зупинити просування ворога. Він продовжує штурмувати, але успіху не має", - повідомив військовий.

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Він зазначив, що під час штурмів російські війська застосовують тактику піхотних груп, тобто броньовану техніку використовують досить рідко. Натомість штурмують на автомобільній техніці, іноді на мотоциклах, квадроциклах, а одного разу, каже Мишак, був навіть штурм на електросамокатах.

"Ці штурми не зупиняються. Вони, можливо, мають меншу інтенсивність, ніж у січні, в кінці 2024 року. Тобто не можна сказати, що ворог відмовляється від своїх планів щодо захоплення Покровська", - наголосив офіцер.

Він додав, що Покровськ важливий для ворога "у плані пропаганди":

"Це Донецька область, яку вони вже давно вписали у свою Конституцію, і вони намагатимуться захопити її повністю".

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, на думку ветерана російсько-української війни Євгена Дикого, тотальна перевага РФ на фронті - в минулому. Він навів приклад Покровська, до якого росіяни дійшли, але "вже інакше як у бінокль" його не бачать. Торецьк, за його словами, якийсь час був російським тилом, а зараз у ньому знову запеклі бої". На Купʼянському напрямку також почалися локальні наступальні дії Сил оборони. Водночас Дикий наголосив, що ще рано говорити про те, що Україна починає перемагати у цій війні.

Також експерт Олексій Гетьман нещодавно зазначав, що на сьогодні лінія фронту в Україні фактично стабілізована. "Наші просування, чи просування росіян, вони можуть бути на будь-якій ділянці. Але вони рахуються кілометрами. Звісно, це наші території. Але якщо подивитися на лінію фронту, то вона фактично стабілізована. Це позитив. Адже ми багато казали, що для того, аби починати наші наступальні дії – в першу чергу треба стабілізувати лінію фронту і не давати ворогу просунутися", – сказав Гетьман.

Також, за інформацією британської розвідки, просування російських окупаційних сил в Україні значно сповільнилося, а "територіальні завоювання" скоротилися в першому кварталі 2025 року. Згідно з її даними, у березні 2025 року російські війська захопили близько 143 кв. км української території, тоді як в листопаді 2024-го РФ окупувала понад 700 кв. км.

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