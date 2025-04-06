Згідно з даними розвідки, у березні 2025 року російські війська захопили близько 143 квадратних кілометрів української території.

Просування російських окупаційних сил в Україні значно сповільнилося, а "територіальні завоювання" скоротилися в першому кварталі 2025 року. Про це повідомила розвідувальна служба Міністерства оборони Великобританії в соцмережі Х.

Згідно з даними розвідки, у березні 2025 року російські війська захопили близько 143 квадратних кілометрів української території. У листопаді 2024 року РФ окупувала понад 700 кв. км. Відтоді темпи російського просування знижуються від місяця до місяця. Основне просування військ РФ у березні 2025 року припадало на Донецьку область, уточнює британська розвідка.

"Росії не вдалося поліпшити свою оперативну позицію. Українські війська також проводили тактичні контратаки, відвоювавши частину території навколо Покровська", - зазначили у звіті.

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У розвідці Британії стверджують, що інтенсивність наземних атак РФ зменшувалася протягом більшої частини березня:

"Наприкінці місяця атаки РФ почали зростати, але це не призвело до великих темпів просування".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман заявив, що сьогодні лінія фронту в Україні фактично стабілізована. Він також пояснив, чому останнім часом з'являється все більше інформації про те, що Росія знищує мости на власній території неподалік від кордону з Україною.

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