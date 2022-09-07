У липні окупаційна "влада" повідомила про загибель волонтера нібито внаслідок хвороби та стресу, однак на його тілі є сліди тілесних ушкоджень.

Офісом генпрокурора розпочато кримінальне провадження за фактом можливого катування та вбивства британського волонтера Пола Урі російськими військовими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив генпрокурор Андрій Костін.

За його словами, сьогодні розпочато досудове розслідування.

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"Попередньо встановлено, що у квітні під час здійснення волонтерської діяльності при евакуації мирного населення на території Запорізької області волонтер був незаконно захоплений військовослужбовцями російських збройних формувань, позбавлений волі та примусово перевезений на тимчасово окуповану територію Донецької області", - зазначив генпрокурор.

Він нагадав, що у липні окупаційна "влада" повідомила про загибель волонтера нібито внаслідок хвороби та стресу.

Костін розповів, що лише після понад 1,5 місяця перемовин російська сторона повернула тіло вбитого волонтера Україні.

"На тілі волонтера є сліди тілесних ушкоджень, які можуть свідчити про жорстоке поводження із ним, що могло стати справжньою причиною його смерті. Тіло... зберігалося у неналежних умовах та перебуває у понівеченому стані, тому справжні причини смерті та завданих тілесних ушкоджень будуть встановлені після проведенні судово-медичної експертизи", - повідомив він.

Генпрокурор також наголосив, що особисто контролюватиме перебіг розслідування.

Він додав, що участь у розслідуванні беруть й представники Великої Британії, з якими Україна перебуває на контакті.

Костін також уточнив, що є підстави вважати, що загиблому волонтеру можливо не надавалася необхідна допомога, зокрема медична, та він утримувався у неналежних умовах.

"Можливо, це і було причиною смерті...", - додав очільник ОГПУ.

Як наголосив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, остаточно причину смерті Пола Урі підтвердить судмедекспертиза, всі необхідні повідомлення зроблені, також в належний спосіб поінформовано Посольство Великої Британії в Україні.

"Після більше ніж 1,5 місяця перемовин Російська Федерація через проксідержавні утворення - так звані "ДНР" - повернула тіло закатованого британського волонтера Пола Урі, якого з квітня до липня 2022 року незаконно утримувала в заручниках в тимчасово окупованому Донецьку. В липні 2022 року ми бачили заяви російських пропагандистів про загибель Пола Урі "внаслідок хвороби і стресу", а сьогодні 7 вересня 2022 року отримали понівечене тіло. Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вже сьогодні я можу відповідально казати про те, що така смерть була насильницька. Людина просто не може витримати такі катування. Я бачив фото тіла загиблого і у будь-кого, хто це побачить сумнівів не залишиться", - зазначив Лубінець.

За його словами, вбивство Пола Урі через катування - воєнний злочин, який стане ще одним доказом під час трибуналу над російським політичним та військовим керівництвом. Доказом в трибуналі для Путіна.

"Російська Федерація вчергове показує своє людожерське обличчя. Щоденно піддаються катуванням та знаходяться під загрозою позасудових страт тисячі цивільних громадян, які незаконно утримуються у заручниках Росією на тимчасово окупованих територіях. Згідно Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни заборонено брати у заручники цивільних осіб, завдавати їм каліцтва, здійснювати жорстоке поводження й застосовувати тортури, піддавати переслідуванню. Також цивільні особи повинні мати доступ до отримання медичної допомоги, включно із можливістю відвідування їх представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста та надання їм гуманітарної допомоги та надання лікарських засобів. На жаль, Російська Федерація не дотримується жодного із підписаних нею правил цивілізованого світу", - зазначив він.

Британці Пол Урі (Paul Urey) та Ділан Гілл (Dylan Healy) були захоплені російськими військовими наприкінці квітня 2022 року поряд із Дніпрорудним у Запорізькій області коли здійснювали свою діяльність як волонтери, долучені до евакуації виключно мирного населення з зони активних бойових дій.

Ділан Гілл наразі не звільнений та "звинувачується" у найманстві так званими "ДНР", разом із іншими чотирма іноземцями - Ендрю Гіллом та Джоном Хардінгом з Великої Британії, Векославом Пребігом з Хорватії та Матіасом Густавссоном з Швеції.

"Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Національне інформаційне бюро мали всю необхідну інформацію про Пола Урі. Українська сторона неодноразово наголошувала на зобов'язанні Російської Федерації звільнити всіх незаконно утримуваних цивільних громадян. Водночас, Російська Федерація використовувала і продовжує використовувати квазідержавні утворення так званих "ДНР" та "ЛНР" для шантажу партнерів України в світі, змушуючи їх вести перемовини щодо звільнення громадян не з політичним керівництвом в Кремлі, а з їх маріонетками у Донецьку чи Луганську. Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини висловлюю щирі співчуття родині та друзям Пола Урі. Українці ніколи не забудуть кожного, хто став поряд на допомогу нашій країні в боротьбі з російською агресією як цивільний волонтер чи військовий доброволець", - запевнив Лубінець.

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