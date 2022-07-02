МЗС Великобританії засуджує тактику РФ з експлуатації військовополонених і цивільних осіб з політичною метою.

Уряд Великобританії відреагував на звинувачення, висунуті окупантами в "ДНР" британському волонтеру Ділану Хілі і легіонеру Ендрю Хіллу.

Як повідомляє Sky News, МЗС Великої Британії розпочало обговорення цього питання з Росією.

"Ми засуджуємо експлуатацію військовополонених і цивільних осіб з політичною метою і підняли це питання перед Росією. Ми знаходимося в постійному контакті з урядом України у їхніх справах і повністю підтримуємо Україну в її зусиллях щодо їх звільнення", - йдеться в заяві міністерства.

Некомерційна організація Presidium Network, яка співпрацювала з волонтером Діланом Хілі, що потрапив в полон, допомагає його родині. В організації наголосили, що звинувачення проти волонтера "політично вмотивовані", а справа "сфабрикована в "ДНР".

Організація заявила, що представила докази того, що Хілі був "незалежним гуманітарним волонтером" в Україні на момент його захоплення і не був прикріплений до будь-якого військового або воєнізованого підрозділу, ніколи він не брав участі в жодних військових діях.

"Звинувачення, висунуті "ДНР", не підкріплені доказами, тому можуть бути пояснені тільки як політично мотивовані дії "ДНР" і уряду Росії. Ми засуджуємо фабрикацію звинувачень "ДНР" з політичною метою і спотворення ролі Ділана в Україні", - кажуть в організації.

Як стало відомо Sky News, Червоний Хрест і британський уряд зв'язалися з Хілі і тими, хто його утримує.

Справа Хілі і Хілла: що відомо

1 липня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що захопленим російськими військами на сході України британцям пред'явлені звинувачення в "найманській діяльності". Йдеться про 22-річного Ділана Хілі і 35-річного Ендрю Хілла.

Російські пропагандисти стверджують, що Хілл і Хілі були були взяті в полон на заводі Ілліча в Маріуполі і в Миколаївській області.

Захоплення російськими військовим Ділана Хілі було підтверджено кілька тижнів тому. Тоді Домінік Бірн, співзасновник некомерційної організації Presidium Network з Великобританії повідомив, що затримано двох британських волонтерів, які надавали гуманітарну допомогу в Україні. Другим волонтером був 45-річний Пол юрі, він не фігурує у справі.

За словами Бірна, жоден із затриманих волонтерів не працює в Presidium Network, але організація надавала їм підтримку. Волонтери, як зазначив співзасновник організації, зникли 25 квітня, коли готували евакуацію мирних жителів з району на південь від Запоріжжя.

Спікер Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру повідомляв про зникнення другого британця, якому висунули звинувачення, 13 червня. Тоді доля Ендрю Хілла, члена легіону, не була відома. Згодом російські пропагандисти показували Хілла по телебаченню з перев'язаною лівою рукою та імпровізованою пов'язкою на голові.

Хіллу і Хілі закидають ті ж статті, що і раніше "засудженим" британцям, яким загрожує смертна кара - Ейдену Асліну і Шону Піннеру.

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