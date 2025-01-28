ВІн здивований, що бійці "Азову" виявилися не такими, як йому розповідали пропагандисти.

Російський окупант, якого взяли у полон бійці "Азову", розповів про ставлення до загиблих солдатів у окупаційній армії РФ.

Розмову із 56-річним Вадимом Колеговим із Сибіру опублікував Telegram-канал "Николаевский Ванек". Росіянин каже, що пішов на війну проти України через фінансові проблеми. Він нібито хотів бути водієм, однак його відправили у штурмовики.

Окупант додав, що жив у льохах в районі українського селища Нелепівка, а тепер має значно кращі умови у полоні:

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"Дивись, січень, зима. Сидіти не в ямі чи погребі, а при світлі, і ходити на білий унітаз. Харчування двічі на день. Чи це не щастя для полоненого?".

Російський солдат здивувася, що бійці "Азову" виявилися зовсім не такими, якими їх представляють на російському телебаченні - "головорізами, які вбивають усіх без розбору". Також його вразило, що для служби в "Азові" необхідно здати цілу низку нормативів.

"У нас у контрактники беруть кривих, косих, кульгавих. Який з мене штурмовик, я пенсіонер без п'яти хвилин", - сказав він, відзначивши скотське ставлення до загиблих окупантів та втрати армії РФ.

Полон ЗСУ

Раніше було опубліковане відео взяття у полон російського солдата, який перебував у Серебрянському лісі на Луганщині. Для цього українські захисники закріпили на дроні гучномовець.

А військовослужбовці 117-ї бригади територіальної оборони змогли полонити російського окупанта за допомогою мандаринки.

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