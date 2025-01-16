Військові країни-агресорки будуть передані відповідним службам.

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії "Азов" взяли в полон 23 російських окупанти. Сталося це на Торецькому напрямку.

Про це розповіли у самій бригаді. Зазначається, що серед полонених росіян є як ті окупанти, що здалися добровільно, так і знайдені у підвалах чи захоплені у полон під час штурмів.

"Цим солдатам ЗС РФ пощастило вижити. Всі вони були взяті в полон бійцями 12-ої бригади "Азов" під час бойових дій на Торецькому напрямку. Полонені перебувають в задовільному стані та адекватних умовах утримання", – йдеться у повідомленні.

Військові країни-агресорки будуть передані відповідним службам.

"Сподіваємося, що вже у найближчий час їх обміняють на полонених українських захисників", – додали в бригаді "Азов".

Полон ЗСУ

Нещодавно українські військові взяли в полон двох бійців з Північної Кореї, які брали участь у боях на Курщині. Їх доставили у Київ, де з солдатами КНДР спілкувалися слідчі СБУ.

Також у Курській області у полон до Сил оборони потрапив російський воєнний злочинець Євген Уланцов. 21-річний окупант причетний до розстрілів українських полонених.

Зазначимо, що 16 січня між Україною та РФ відбувся перший у 2025 році обмін полоненими. Додому повернулися 25 українців – військові та цивільний, Зазначалося, що у тих, хто повернувся, важкі поранення і хвороби – їм буде надано усю необхідну медичну допомогу.

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