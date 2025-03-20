Дроном окупанта вивели до українських позицій.

Українські військові з лав Третьої окремої штурмової бригади успішно захопили в полон окупанта за допомогою шоколадки. Історією поділилися на сторінці 3-ї ОШБр в Телеграм.

"Нова історія успішного взяття у полон за допомогою дрона бійців Третьої штурмової на Харківщині. Окупант побачив, як від скидів летять голови його соратників, і почав просити помилування", – йдеться у повідомленні.

Замість боєприпаса, росіянину скинули шоколадку та повідомлення із інструкцією щодо подальших дій. Далі окупант пішов слідом за українською "пташкою".

"Дроном вивели його до наших позицій та методично взяли", – додали військові.

Полон ЗСУ: інші новини

Бійці роти розвідки спеціального призначення 14 бригади оперативного призначення ім. Івана Богуна НГУ "Червона Калина" взяли в полон одразу пʼятьох окупантів. Сталося це на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Речник 13 бригади "Хартія" Володимир Дегтярьов раніше розповідав, що росіяни масово здаються в полон на Харківщині – декілька груп військовослужбовців РФ здалися у полон, практично без жодного пострілу з боку українських військ. При чому йдеться не лише про рядових.

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