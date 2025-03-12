Окупанта перевели у піхоту за пияцтво.

На війні проти України взяли у полон рибалку з Чукотки, який пішов воювати через "нагнітання" з боку дільничного та військкома.

Як повідомляє Telegram-канал "Николаевский Ванек", Василь Ятиргін - одинадцятий полонений з групи, яку раніше вдалося захопити бійцям "Азову". Житель селища Егвекінот розповів, що його вмовляли підписати контракт з Міноборони, оскільки там немає роботи:

"Зараз приїду, звісно, і скажу йому (дільничному)".

Раніше судимий окупант навчався на оператора-навідника бойової машини піхоти, однак минулої осені його покарали переведенням в піхоту за те, що пив на службі. Він каже, що потрапив в полон, коли доставляв спальні мішки та РЕБи - українські захисники атакували піхотинців за допомогою дронів. З 12 загарбників вижили двоє, вони обидва здалися в полон

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Полон ЗСУ

Наприкінці січня "Николаевский Ванек" повідомив, що бійці "Азову" взяли у полон декілька десятків російських полонених із 9 окремої мотострілецької бригади. Він почав публікувати уривки допитів окупантів.

Серед загарбників був Сергій Краснов з Чувашії, який прямо зізнався, що пішов воювати проти України, щоб заробити гроші на нові зуби.

А Вадим Колегов із Сибіру розповів, що хотів заробити, працюючи водієм, однак командування вирішило зробити його штурмовиком.

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