Стало відомо, яка бригада захопила в полон громадян КНР.

8 квітня стало відомо, що українські військові захопили в полон двох китайських солдатів, які воювали проти України на боці РФ. Зʼявилися нові подробиці цієї операції.

Як зʼясувалося, китайських військових в полон захопили військовослужбовці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

"Воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади днями взяли в полон двох громадян Китайської Народної Республіки. Вони перебували на ворожому боці – в зоні бойових дій, зі зброєю в руках, у складі підрозділу російських окупаційних військ", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що зараз правоохоронці проводять всі необхідні процесуальні дії з полоненими.

Полонені китайські солдати

8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Донецькій області українські захисники взяли в полон двох китайських солдатів, які воювали на боці окупантів. За його словами, є документи, які доводять, що це громадяни Китаю.

Активіст і виконавчий директор Міжпарламентського альянсу з питань Китаю (IPAC) Люк де Пулфорд заявив, що якщо з'ясується, що ці полонені були частиною китайської армії, на Пекін мають накласти санкції.

Водночас військовий експерт Роман Світан акцентував, що присутність в армії РФ китайських солдатів не свідчить про те, що противник відчуває дефіцит живої сили.

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