Ці люди можуть бути частиною загонів найманців, набраних російськими збройними силами, вважає видання.

Якщо китайські громадяни, які потрапили в полон Сил оборони України на фронті були частиною китайської армії, на Пекін мають накласти санкції. Таку заяву зробив активіст і виконавчий директор Міжпарламентського альянсу з питань Китаю (IPAC) Люк де Пулфорд в інтервʼю The Telegraph.

"Це авторитарна вісь в дії: Північна Корея, Китай і Росія. Якщо це були найманці, важливо розуміти, що це означає, що Китай толерує громадян, які надають підтримку незаконній війні Путіна на місцях, продовжуючи конфлікт, який вбиває невинних і руйнує демократичні альянси. Якщо це були солдати Народно-визвольної армії, то мають бути запроваджені швидкі і значущі скоординовані санкції", – пояснив він.

Видання зазначило, що відео з нібито китайськими найманцями, які воюють на боці РФ у її загарбницькій війні проти України, зʼявилося в соцмережах ще минулого місяця. Імовірно, його зняли в Селидовому Донецької області. На тих кадрах було показано, як східноазійські військові розмальовують внутрішні стіни пошкодженого будинку графіті, схожими на китайські ієрогліфи. Примітно, що екіпірування та одяг цих солдатів був ідентичним тому, в якому останні місяці помічали солдатів армії РФ.

Відео дня

Крім того, на правому плечі одного з цих військових помітили шеврон з написом "БАРС". Це абревіатура російського армійського резерву – з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року він перетворився на мережу нерегулярних підрозділів.

Російські ЗМІ стверджують, що бійці БАРСу мають невизначений правовий статус. Вони є неофіційними "добровольцями", хоча й підписували контракт з Міноборони РФ.

Сьогодні ж президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому показано одного з двох китайських солдатів, захоплених українськими військовими в полон. Ці люди стали доказом того, що участь у війні РФ проти України бере ще одна країна. На думку журналістів, правда може бути більш приземленою – ці люди можуть бути частиною загонів найманців, набраних російськими збройними силами.

Відбувається все на тлі того, як триває те, що автори матеріалу називають "битвою за увагу Білого дому".

Раніше у США визначили пріоритетом у військовій сфері стримування китайського вторгнення на Тайвань і підготовку до перемоги в потенційному конфлікті з Пекіном.

"Марко Рубіо, державний секретар США, заявив, що Володимир Путін буде лише невеликою главою в історії 21-го століття, а решту часу займе титанічне змагання Америки з Китаєм. Не дивно, що Зеленський, намагаючись повернути втрачену підтримку Америки, робитиме все можливе, щоб довести, що ці два театри не можуть бути так легко розділені", – констатують автори матеріалу.

Китайці потрапили в полон ЗСУ

8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території Донецької області українські військові захопили в полон двох громадян Китаю, які брали участь у війні – на боці Росії.

"У бій вступили українці на Донеччині – Тарасівка, Білогорівка – з шістьма китайськими військовими. Двоє – в полоні. Відповідно, є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю", – заявив Зеленський.

За його словами, громадян КНР у лавах окупаційних військ РФ значно більше.

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