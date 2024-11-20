Як це завжди буває, прозріння у російських солдатів сталося вже після потрапляння в полон.

Галицькі десантники захопили в полон 26 росіян за один бій на Курщині. Про це повідомляє 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада.

"Днями під час одного із невдалих ворожих штурмів десантники 80-ки знищили чималу кількість противника, а ті, хто дивом вцілів, вирішили здатись, чим врятували своє життя", – йдеться у повідомленні.

Бригада також оприлюднила відео з розповіддю двох полонених з підрозділу "Шторм Z", які зізналися, що після підписання контракту та десятиденної підготовки їх кинули в бій гинути, як гарматне мʼясо.

"Нам казали, що там (у ЗСУ) – найманці, французи. Що нас за я..ця будуть підвішувати, якщо потрапимо в полон, що тортури будуть. Такі речі нам розповідали. Казали, якщо в полон братимуть - краще підірвіться [гранатою]. Я зараз сиджу і думаю, а чому я зараз маю підірватися? За що? Для кого це?" – розповідають полонені.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні ЗСУ завдали потужного удару ракетами Storm Shadow по об’єкту в Курській області. Оскільки було використано одразу близько десятка цих дефіцитних ракет, аналітики припустили, що ціллю був бункер із дуже жирною здобиччу – ймовірно кількома генералами РФ та КНДР.

Також ми розповідали, що російські окупанти розстріляли двох полонених українських захисників на Покровському напрямку. Орієнтовно це сталося 10 листопада під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району.

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