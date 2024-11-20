Перевіряється інформація про вбивство ще трьох захисників.

Російські окупанти розстріляли двох полонених українських захисників на Покровському напрямку. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.

"За оперативними даними, 10 листопада 2024 року під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району військові РФ взяли в полон двох українських бійців. Після цього вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли", - йдеться у повідомленні.

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Також перевіряється інформація про вбивство окупантами ще трьох поранених захисників України на цій позиції:

"Такі дії кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій. Досудове розслідування проводять слідчі СБУ у Донецькій та Луганській областях".

Розстріли росіянами українських полонених

11 листопада стало відомо, що росіяни стратили беззбройних воїнів в Курській області. Як повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець, російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених.

Раніше УНІАН повідомляв, що росіяни розстріляли полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку. Ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як міжнародний злочин.

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