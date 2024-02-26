Максим Жорін каже, що кількість полонених під час операції співвимірна для обох сторін.

Інформація ЗМІ про те, що при виході з Авдіївки до російського полону потрапила тисяча українських військових перебільшена в сотні разів. Кількість полонених оцінюється на рівні не більше кількох десятків військовослужбовців.

Про це виданню NV повідомило джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони. Зазначається, що 25 лютого на форумі "Україна-2024" начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що список цих полонених у відомстві вже є.

Водночас у ЗСУ кажуть, що кількість полонених під час операції співвимірна для обох сторін. Як заявив у коментарі NV заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, тисячі українських військових, які потрапили в полон в Авдіївці, немає.

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"Швидше за все, полонених ми отримали приблизно однаково з обох сторін. Ми теж багато взяли росіян в полон, — майже з кожної їхньої бригади, що наступала. Останніх полонених ми брали ще вчора вночі (24 лютого) і продовжуємо це робити", – підкреслив він.

За його словами, тільки 3-тя ОШБр взяла в полон десятки росіян.

Вихід військ з Авдіївки: що відомо про полонених

The New York Times випустило матеріал, в якому заявило, що під час виходу українських військових з Авдіївки Донецької області могли потрапити в полон або зникнути безвісти сотні солдатів. В українському командуванні цю інформацію заперечували, хоча і визнали, що деяка кількість військових були взяті в полон або зникли безвісти.

25 лютого начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що при виході військ з Авдіївки в полон ворога потрапила невелика кількість бійців Сил оборони України. За його словами, "це ніякі не тисячі і не сотні".

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