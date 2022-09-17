Вальдемар Скшипчак описав проблеми, які притаманні російській промисловості.

Путін хоче з жовтня почати нову хвилю набору новобранців та перевести економіку на рейки воєнного стану.

Про це заявив колишній командувач Сухопутними військами Збройних сил Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак, повідомляє "Еспресо".

"Він вже бере новобранців, але має серйозну адміністраційну проблему. Російська адміністрація не була готова до війни, вони не готові, не мають запасів, люди уникають війська та військової служби, ухиляються, втікають від неї", - сказав Скшипчак.

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Він додав, що Росія має великі проблеми з промисловістю.

"Путін наказав перевести економіку з мирного стану на воєнний. Планує це зробити від жовтня. Але із жовтня, оскільки економіка не готова до переходу на військову, він не воєнізує свої фабрики, бо вони не мають людей для роботи у чотири зміни, як він би хотів. У зв’язку з цим росіяни мають серйозні проблеми з новобранцями та із промисловістю, яка б виробляла або ремонтувала спорядження", - вважає генерал.

Скшипчак зауважив, що російський диктатор прагне протриматися зиму і може зробити це навесні.

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