Формально вони не є учасниками бойових дій.

Командування чинить тиск на російських строковиків для підписання ними контракту. Частина строковиків задіяні в охороні Бєлгородської області.

Про це родичі військовослужбовців розповіли BBC Russia.

Матері трьох військовослужбовців, що пішли на службу в 1-й гвардійський мотострілецький полк Таманської дивізії в підмосковному Наро-Фомінську, розповіли, що все літо, поки солдати проходили навчання, де новобранців готували до служби, в частині не було офіцерів. Командували новобранцями військовослужбовці призовом старше. Але на початку вересня офіцери в частині з'явилися, вони вимагають від строковиків підписати контракти.

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За словами близьких військовослужбовців, на початку російського вторгнення в Україну в цьому полку були загиблі серед строковиків. Потім їх вивели на територію Росії і залишили в прикордонному населеному пункті Валуйки.

Близьким військовослужбовців, які намагалися домогтися їх повернення в Підмосков'я, заявили, що "формально вони знаходяться на території Росії, кордон не перетинають, а значить не беруть участь у бойових діях".

Туди ж хочуть відправити строковиків і тепер.

"Майор Нікітін і лейтенант В'ялих повідомили, що в найближчі дні вони відправляються в Бєлгородську область, в Валуйки, на кордон з Україною, це лише за 50 кілометрах від Ізюма, який днями був зайнятий українською армією", – розповіла мати одного з військовослужбовців.

Формально перший контракт можна уклалаи після трьох місяців служби. Весняні призовники у вересні вже можуть це зробити, після чого їх зможуть відправити в зону бойових дій. До цього їх і схиляють офіцери.

Але матері військовослужбовців розповідають, що охочих підписувати контракт і їхати на війну в частині мало.

"Офіцери сказали, що якщо знайдете заміну серед охочих, то можна буде в Валуйки не їхати, але добровільно туди відправитися захотіли тільки чотири людини, а всі інші не хочуть ні підписувати контракт, ні їхати у відрядження", – розповіла одна з матерів.

Як писав УНІАН, президент РФ Володимир Путін на початку березня стверджував, що на війну відправляють тільки професійних військових, а не строковиків. Незабаром Міністерство оборони РФ визнало, що виявило факти присутності солдатів строкової служби.

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