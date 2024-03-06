Установка стояла просто неба, хоча батарея працює в сутінках, або вночі.

Після двох років спроб росіяни змогли знищити одну з українських високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Як пише Forbes на основі аналізу відео росіян, установку помітив безпілотник біля лісосмуги у Никанорівці Донецької області, приблизно за 40 км від лінії фронту. Згодом на HIMARS націлили гіперзвукову ракету "Іскандер".

Ракета впала поблизу HIMARS та уразила її. Доля екіпажу невідома. Видання зазначає, що також незрозуміло, чому HIMARS стояв просто неба серед білого дня. 27-ма ракетно-артилерійська бригада - єдиний підрозділ української армії з HIMARS - зазвичай працює на світанку та в сутінках.

"У будь-якому випадку, це важка втрата для української армії - і рідкісна контрбатарейна перемога для російської армії, яка здебільшого не змогла протистояти HIMARS американського виробництва. Схоже, поєднання розвідувального безпілотника та батареї "Іскандер" нарешті взяло верх над українською 27-ю бригадою", - пише видання.

Чому Росія полює за HIMARS

Зрозуміло, чому росіяни надають перевагу полюванню саме на HIMARS. Минулого місяця протягом одного тижня HIMARS тричі націлився на скупчення російських сил в радіусі дії шести ракет M30/31. Вони здатні летіти до 90 км та розкидувати 182 000 вольфрамових кульок.

Ці снаряди ліквідували близько сотні російських солдатів і багато офіцерів. HIMARS також вражає російську артилерію, штаби та склади постачання. Протягом кількох місяців минулого року вони також били по авіабазах і об’єктах протиповітряної оборони ракетами більшого радіусу дії.

"Втрата одного HIMARS – це не смертельний удар для української армії. США передали Україні 39 HIMARS. Велика Британія, Німеччина, Італія та Франція також пожертвували 25 M270, які є гусеничними аналогами HIMARS з удвічі більшою ракетною потужністю. Тобто українці все ще мають 98% своїх HIMARS і M270", - зазначає видання.

Знищення через російську контрбатарейку - не найбільша загроза для українських батарей HIMARS. Швидкість вогневих місій HIMARS, схоже, сповільнилася за останні місяці - і не важко зрозуміти чому.

Сполучені Штати були найбільшим донором ракетних боєприпасів для України, а республіканці в Конгресі США заблокували подальшу допомогу, починаючи з жовтня. Боєприпаси для своїх HIMARS в України закінчаться швидше, ніж закінчаться самі HIMARS.

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