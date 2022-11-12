Після обстрілу, який зруйнував будинок та вбив сім'ю, пес перебував на лікуванні, однак у вірного улюбленця зупинилось серце.

Помер пес на ім’я Крим, який уцілів після удару російських окупантів по Дніпру 29 вересня.

Після обстрілу, який зруйнував будинок та вбив сім'ю, тварина перебувала на лікуванні. Про смерть пса написав заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

"З великою скорботою повідомляю, що серце нашого пса Крима зупинилось. Російські підлість та її злочини іноді досягають своїх результатів", - йдеться у його дописі.

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Пес Крим: що відомо

У ніч на 29 вересня російські війська обстріляли приватний сектор Дніпра. Внаслідок трагедії загинули четверо людей: двоє дітей, їхня мама та бабуся. Коли на місце прибули рятувальники, на руїнах сидів старий пес Крим і вив, "оплакуючи" свою родину.

Пізніше до знищеного будинку приїхав і чоловік Наталії та батько дітей, який зараз служить у ЗСУ.

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