Внаслідок ракетного обстрілу Дніпра загинуло двоє дітей, їхня мама та бабуся - родина воїна ЗСУ. Пес дивом вцілів, але отримав травми.

Російські окупанти обстріляли приватний сектор Дніпра. Внаслідок ракетного удару по приватному будинку у ніч на 29 вересня загинуло четверо людей: двоє дітей, їхня мама та бабуся. Дивом уцілів лише пес, на ім'я Крим.

Як розказав міський голова Дніпра Борис Філатов у Telegram, він сидів на руїнах і чекав на господарів.

Як зазначається, родина мешкала на проспекті Поля у Дніпрі. Проте від початку війни жінка вирішила перевезти своїх дітей у приватний сектор Дніпра, до бабусі. Саме туди в ніч проти 29 вересня прилетіла російська ракета.

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"Вирва, яку ви все бачили на фотографіях приблизно 8 на 10 метрів. Люди буквально випарувалися. Бабуся Алла, мама Наташа, дочка Василіса, 12 років, та хлопчик Іван, 8 років. І маленький песик Джек. Ні. Я буду відвертим до кінця. Дехто не просто випарувався. Їх знайшли у сусідів на дахах. На сусідніх вулицях", - написав Філатов.

Будинок повністю знищено. Мер Дніпра зазначає, що після трагедії вижив лише собака Крим, який вив на руїнах. Також на місце трагедії приїхав чоловік Наталії та батько дітей, який зараз служить у ЗСУ.

"Коли приїхали рятувальники, на руїнах сидів старий пес Крим. І вив… А за підсумком приїхав батько. Він служить у ЗСУ. Під Лиманом. Можна я далі не продовжуватиму?" – повідомив Філатов.

Пса забрали працівники комунального підприємства "Зооконтроль". Через обстріл він отримав контузію.

"Собаку забрали, він під наглядом у лікарів. Контузія, серцева недостатність. Йому дуже страшно", – розказали в "Зооконтролі".

Додамо, що батько родини – військовослужбовець ЗСУ. Він служить під Лиманом, що на Донеччині.

Удари по Дніпру 29 вересня

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 29 вересня, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Резніченко повідомив, що унаслідок нічного ракетного обстрілу російськими окупантами Дніпра загинули троє людей, серед них - дитина. Ще п'ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка.

За його інформацією, рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. Є вірогідність, що там ще можуть бути діти.

Він додав, що внаслідок обстрілу в місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Пошкоджень зазнали ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.

Пізніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що йдеться про двох загиблих та двох постраждали, з яких одна дитина. Зниклими вважалися дві дитини - семи і дев'яти років, які можуть перебувати під завалами.

Згодом Резніченко повідомив, що рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини.

Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти вдарили по Дніпру ракетами Х-22. За даними Повітряних сил ЗСУ, бойова частина однієї ракети важить 900 кілограмів.

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