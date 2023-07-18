Колона розтягнулася по трасі на 5 км і прямувала в село Цель.

У напрямку Осиповичів і табору в село Цель по трасі М5 від Бобруйська сьогодні вдень рухалася ще одна велика колона найманців ПВК "Вагнер".

Як повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн, у складі колони як мінімум 80 машин різних модифікацій: 18 фур, більше 20 пікапів УАЗ, вантажівки-фургони, буханки близько 20 одиниць, а також автобуси ПАЗ, мікроавтобуси і кілька тентованих Уралів і Камазів. Техніка рухається з номерами так званих ЛНР/ДНР.

"Відомо, що колона розтягнулася по трасі на +- 5 км і зараз вже під'їжджає до з'їзду на село Цель, де знаходиться наметовий табір для найманців ПВК "Вагнер". За нашими даними це вже 4-та колона найманців Пригожина, яка прибула до Білорусі", - сказано в повідомленні.

Прибуття найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі - подробиці

17 липня в напрямку Осиповичів і табору в с. Цель по трасі М5 від Бобруйська рухалася ще одна велика колона найманців ПВК" Вагнер".

Судячи з відео, колона налічувала більше 100 одиниць техніки, серед якої 19 "буханок", 21 фура, 9 автобусів, 11 тралів і вантажівок з будівельною технікою, а також численні пікапи, такі як УАЗ Патріот.

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