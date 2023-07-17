За уточненими даними, це вже як мінімум 3-тя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.

У напрямку Осиповичів і табору в д. Цель по трасі М5 від Бобруйська рухалася ще одна велика колона найманців ПВК "Вагнер".

Як повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн, у складі колони як мінімум 20 машин різних модифікацій: Уази Патріот, пікапи, буханки, будівельна техніка, автобуси, фури. Примітно, що машини рухаються зі встановленими прапорами РФ і з символікою ПВК "Вагнер".

За уточненими даними, це вже як мінімум 3-тя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня. Судячи з усього, як і в попередні дні, зараз найманці рухаються в польовий табір в селі Цель.

Відео дня

The New York Times отримало свіжі супутникові знімки наметового табору в д. Цель під Осиповичами, зроблені MAXAR 14 і 16 липня. Журналісти наводять і знімок за 16 липня (неділя), і ось на ньому вже видно явний сплеск активності: не менше 5-и фур, автобуси, контейнери, а також пікапи і Уази прямо біля наметів. Крім того, журналісти помітили на свіжих знімках невелику групу людей і "буханець".

ПВК "Вагнер" у Білорусі - деталі

15 червня велика колона приватної військової кампанії "Вагнер" прибула до Білорусі. Всього зафіксовано мінімум 60 різних авто в супроводі машин білоруської ДАІ.

16 липня ще одна колона ПВК "Вагнер" прямувала до Білорусі. Переміщення зафіксували в Липецькій області РФ.

Легкова і вантажна військова техніка з прапорами і символікою ПВК рухалася вдень по трасі М4 "Дон". Колона прямувала з боку України, можливо, в Білорусь.

На кордоні між Білоруссю і Росією підняли прапор російської приватної військової компанії "Вагнер", ватажок якої влаштував "похід на Москву".

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