Окупант розповів дружині, що його підрозділ знаходиться в оточенні ЗСУ. Українські захисники ліквідували багато людей з розвідувальної роти рашиста. Іншим ледь вдалося вийти з-під ударів.
Перехоплення розмови рашиста з дружиною опублікував прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України в офіційному Telegram-каналі.
"Ми в кільці, Люб. Нам п*зда скоро. Я просто подзвонив попрощатися, подзвонив. Нікому, чуєш? Нікому не кажи взагалі. Тут п*здець, коротше", — заявив окупант надломленим голосом.
Далі рашист повідомив, що з його розвідгрупи залишилося мало людей. Вцілілі ледве вийшли з-під ударів ВСУ. Судячи з голосу, окупант морально зломлений і готовий до смерті. Він прямо заявив у розмові: "Мені вже пох*ру на цей зв'язок. Нехай, на*уй, пеленгують, нехай сюди прилетить".
Найімовірніше, окупант знаходиться в районі Лиману. Саме там зараз розташовано російське угруповання, яке опинилося в оточенні.
Звільнення лиману: що відомо
- Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що взяття Лиману в кільце знаходиться на завершальному етапі: "Під вогневим контролем Збройних сил України фактично всі підходи, логістичні шляхи противника якими він доставляв боєприпаси і живу силу".
- Згідно з прогнозами аналітиків з американського Інституту вивчення війни, ЗСУ звільнять Лиман протягом наступних 72 годин, тобто до 4 жовтня. Українські захисники відрізали єдиний шлях відходу для росіян дорогою Кремінна-Торське.
- У вечірньому зверненні 30 вересня президент України Володимир Зеленський теж відзначив успіхи ЗСУ на Сході, зокрема, біля Лиману. Він подякував воїнам за їхню роботу, але подробицями не поділився.