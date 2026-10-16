В Україні розробили перший повітряний дрон для евакуації поранених, – AP

StarGate здатний перевозити корисне навантаження вагою до 150 кілограмів, а дальність польоту в один бік становить 15 кілометрів.

В Україні розробили перший повітряний медичний дрон для евакуації поранених з поля бою. Цього тижня нова розробка від компанії SkyFall – дрон StarGate – була передана одній із бойових бригад для випробувань на передовій. Журналісти Associated Press отримали ексклюзивний доступ до польових випробувань дрона.

Характеристики дрона

Апарат отримав назву StarGate – на честь науково-фантастичної франшизи, де портали з'єднують віддалені світи. За заявою компанії, дрон здатний нести корисне навантаження до 150 кілограмів – цього достатньо для транспортування пораненого солдата в бронежилеті та з бойовим спорядженням. Для евакуації передбачено спеціальний відсік з медичними носилками.

Дальність польоту StarGate в один бік становить 15 кілометрів, що потенційно дозволяє йому досягати важкопоранених солдатів, які опинилися в глибокому тилу противника.

Відео дня

Крейсерська швидкість дрона становить 65 км/год, а максимальна – до 105 км/год. Як стверджує компанія SkyFall, підготувати апарат до польоту можна приблизно за 10 хвилин.

Навігація та вартість дрона

StarGate використовує два канали зв’язку – Starlink і власну розробку компанії, систему L-Link, – а також алгоритми штучного інтелекту, що допомагають зберігати керування за відсутності супутникової навігації.

За словами представника компанії, дрон керується оператором, але оснащений низкою функцій на базі ШІ, що дозволяють діяти в умовах відсутності GPS, підміни сигналів або придушення частот.

У разі повної втрати зв’язку, як заявляють у SkyFall, дрон здатний самостійно прокласти маршрут назад у безпечну зону. Апарат розрахований на експлуатацію під час дощу та снігу, а для виконання завдань у нічний час він оснащений тепловізійними камерами.

У SkyFall також повідомили, що дрон може продовжувати політ навіть після втрати одного з "променів" (несучих конструкцій).

За оцінками компанії, вартість одного комплексу становитиме не менше 50 000 доларів (залежно від комплектації). До кінця 2026 року планується досягти обсягу виробництва до 1000 одиниць на місяць.

Що кажуть військові

Для евакуації постраждалих і доставки припасів дедалі частіше використовуються наземні роботизовані платформи, однак їм важко долати бруд, вирви від вибухів і зруйновані дороги. Річки, мінні поля та дрони можуть і зовсім зупинити їхній рух.

За словами командира з 475-го окремого штурмового полку (відомого як підрозділ "Code 9.2") з позивним KVN, наземним роботам зазвичай потрібно від двох до трьох годин, щоб дістатися до потрібної точки – час залежить від відстані, стану доріг і загрози з повітря. За його словами, у зоні відповідальності його підрозділу евакуації проводяться регулярно, проте не завжди вдається вивезти пораненого того ж дня. Для людини з важкими травмами таке очікування може стати критичним.

"Подолання 10 кілометрів за лічені хвилини стало б кардинальною зміною ситуації на передовій", – зазначив він.

Втім, за словами KVN, робити висновки поки що зарано. Його підрозділу потрібно щонайменше місяць практичного використання дрона, перш ніж можна буде зібрати значущі статистичні дані про його ефективність.

"Це абсолютно новий метод евакуації, – зазначив він. – Зараз складно детально обговорювати всі плюси й мінуси. Нам потрібно ще попрацювати з ним".

Нові дрони ЗСУ

Раніше в Міноборони повідомили, що бійці ЗСУ провели першу логістичну місію на амфібійному наземному роботизованому комплексі (НРК). Комплекс подолав понад 40 кілометрів маршруту. Зазначається, що на суші засіб зберігав високу прохідність наземного НРК, а біля води за лічені секунди переходив у плавальний режим і продовжував рух.

Також УНІАН розповідав про дистанційно керовані наземні безпілотники MAUL, які використовують для евакуації поранених військових із районів, де традиційне рятування стало практично неможливим.

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