Російські окупаційні війська атакували регіон "Іскандером" та чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

В Одеській області через удар, завданий армією РФ по портовій цивільній інфраструктурі, пошкоджень зазнало іноземне судно. За даними прокуратури, загинули дві людини, поранено співробітника порту.

Як уточнили у Силах оборони півдня України, у ніч на 10 липня протиповітряною обороною півдня знищено шість ударних безпілотників Shahed-136/131. Також йдеться, що саме Одещину російські окупаційні війська атакували балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М", та чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Удари завдані із території тимчасово окупованого Криму.

"Внаслідок нашої активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 не досягли своїх цілей. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району, уламками ракети пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід", - додали військові.

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Йдеться, що через пошкодження судна стався витік рідини - наслідки зараз ліквідовуються. "На жаль, загинули двоє людей, охоронець та водій вантажівки. Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Ворог підступний та завдає ударів по прибережній інфраструктурі, будьте уважні та оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги!", - наголошують військові.

За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, внаслідок атаки загинув 50-річний водій вантажного автомобіля та 37-річний працівник порту, поранено співробітника порту - його госпіталізовано.

"Пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільне морське судно (під прапором Камеруну). Огляд місця події триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється", - уточнили у пресслужбі.

Вже розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія атакувала портову інфраструктуру Одещини та вдарила по енергооб’єкту на Рівненщині. На Одещині загинули двоє людей, ще один - отримав поранення. Уламками пошкоджено інфраструктуру та теплохід, через що стався витік рідини.

За даними "Укренерго", на Рівненщині, в окремих районах регіону, через атаку ворожими безпілотниками знеструмлювались споживачі. Енергоживлення вже відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що противник атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із району Приморсько-Ахтарськ - РФ, та мису Чауда - окупований Крим.

В результаті бойової роботи збито 14 "Шахедів" в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.

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