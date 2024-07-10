На Одещині двоє загиблих, і одна людина поранена.

Сьогодні вночі ворог атакував портову інфраструктуру Одеського району ракетами, а також за допомогою БПЛА вдарив по енергооб’єкту на Рівненщині.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. "На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули", - зазначив він. За його словами, ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення, він отримує всю необхідну допомогу в лікарні.

"Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються", - повідомив Кіпер.

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Також "Укренерго" повідомило про те, що сьогодні вночі ворог здійснив атаку БПЛА на енергооб’єкт на Рівненщині. Зазначає, що в окремих районах регіону знеструмлювались споживачі. "Енергоживлення всіх споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", - повідомили в компанії.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що у ніч на 10 липня 2024 року противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із району Приморсько-Ахтарськ - РФ, та мису Чауда - окупований Крим.

" В результаті бойової роботи збито 14 "Шахедів" в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. "Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БПЛА не досягли своїх цілей", - повідомив Олещук.

Зазначає, що залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

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Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що у найближчі місяці США та їхні союзники передадуть десятки тактичних систем протиповітряної оборони. Він зазначив, що країни Альянсу, зокрема, США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія, оголосили про надання Україні систем ППО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники використовують різну нову зброю, тому також треба рухатися вперед, ухвалити серйозні кроки щодо ППО різних типів. Він зазначив, що через постійні удари Росії ППО Україні не вистачає постійно.

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