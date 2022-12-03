Стався підпал на ділянці залізничного сполучення в районі Луганської ТЕС.

У найближчі два-три тижні російські окупанти стикатимуться з відчутною затримкою постачання військових вантажів на Луганщині.

Як повідомив в Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, "хтось" підпалив устаткування автоматизованого управління залізницею (шафа СЦБ) – на ділянці залізничного сполучення Луганськ-Лантратівка в районі Луганської ТЕС (Щастя).

За оцінкою фахівців, знищення такої системи призведе до переведення в "ручний режим" управління ділянкою залізничного сполучення, зазначає Гайдай. Як наслідок – це унеможливить своєчасне доставлення вантажів військового призначення до передових позицій російських окупантів (орієнтовно на 14-20 діб).

Відео дня

Ситуація на Луганщині

З початку жовтня українські військові проводять контрнаступ на Луганщині. Станом на 3 грудня вже звільнено 13 населених пунктів.

Місцева влада попереджала, що просування ЗСУ на цьому напрямку не буде таким стрімким, як в інших областях, бо ж окупанти готувалися до оборони.

2 грудня очільник Луганської ОВА Гайдай розповів, що Збройні сили України на сході мають успіхи на Лисичанському та Кремінському напрямку. Він зазначив, що найважча ситуація наразі з боку Лисичанська.

За його словами, на Сватівському напрямку та поблизу Кремінної, ЗСУ мають перевагу, мають успіх, потроху просуваються вперед, не дивлячись на шалену кількість ворога та техніки, яку постійно підвозять туди.

Інститут вивчення війни також зауважує, що Збройні сили України здійснили локальні прориви на південний захід і північний захід від Кремінної.

Вас також можуть зацікавити новини: