Також вказується, що українські захисники посилили контрнаступ по всій лінії фронту та в районі траси Сватове-Кремінна.

Збройні сили України здійснили локальні прориви на південний захід і північний захід від Кремінної.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на українські та російські джерела. Вказується, що це сталось 2 грудня.

Зазначається, що за словами відомого російського блогера, ЗСУ незначно просунулися в лісах на південь від Кремінної та досягли околиць Червонопопівки (приблизно 10 км на північний захід від Кремінної). Крім того, українські воїни посилили контрнаступ по всій лінії фронту та в районі траси Сватове-Кремінна.

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У звіті ISW додається, що окупанти продовжили мінімальне просування в районі Бахмута та вели наступальні дії в районі Авдіївки – Донецька. На захід від Сватового ЗСУ та загарбники минулої доби продовжили вести локальні бої.

За оцінкою аналітиків, російські війська все ще становлять загрозу українській енергетичній інфраструктурі, незважаючи на успіх української ППО.

Війна в Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними ISW, загальний темп військових операцій Сил оборони України та російських окупаційних військ уздовж лінії фронту останніми днями сповільнився через погіршення погодних умов. Але, ймовірно, він прискориться, вже починаючи з наступних кількох тижнів.

Військовий експерт Роман Світан розповів, що херсонсько-кримське угруповання армії РФ може потрапити в оперативне оточення, тому що ЗСУ будуть рухатися в бік Азовського моря.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай прогнозує, що після деокупації Кремінної Рубіжне може стати наступним звільненим містом, бо росіяни не зможуть там довго оборонятися.

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