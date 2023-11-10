Мікс радянського і західного озброєння в Україні буде ще тривалий час, зазначив спікер командування Повітряних сил армії нашої держави.

Україна отримає ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot від Німеччини.

Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону. Він зазначив, що про терміни не можна говорити. Також додав, що інколи повідомлення про отримання якогось озброєння дублюється і складається враження, що його кілька одиниць.

"Може бути, що Німеччина заявляє, що буде поставлено Patriot, а потім це доповнюється кимось з Єврокомісії, чи хтось з Рамштайну може виступити, а потім український істеблішмент підтягується і цю інформацію поширює - і таке враження складається, що тих комплексів вже не один, а 10", - зазначив він. За його словами, хотілося б, щоб поставка комплексів відбувалася швидко.

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"Ви бачили, можливо, новину, що проходить навчання уже в Іспанії - підрозділ черговий, який отримав батарею Hawk, яка також підсилюватиме наші Сили оборони, а саме ППО", - сказав Ігнат. За його словами, йдеться й про інші комплекси, які нам пообіцяла Німеччина, починаючи від "Гепардів", закінчуючи IRIS-Т. "Нещодавно була заява від керівництва держави про те, що Україна додатково отримає систему NASAMS", - нагадав він.

Ігнат зазначає, що замінити радянське ППО на західне - "це реалії часу, це необхідність", але це не буде так швидко - немає стільки у світі ППО, щоб відразу все замінити. "Тому такий мікс радянського і західного озброєння буде ще тривалий час в Україні. Ви знаєте, що західні ракети будуть використовуватися з радянських комплексів, які ми маємо на озброєнні", - додав він.

Важливі новини про ППО України - це варто знати

Як писав УНІАН, Юрій Ігнат повідомляв, що на території України працюють різні комплекси протиповітряної оборони західного зразка, зокрема NASAMS, IRIS-T, Patriot. Він зазначав, що найкраще на сьогодні - німецька IRIS-T.

Варто зазначити, що станом на 10 листопада 2023 року українські воїни вже ліквідували 1 558 ворожих крилатих ракет.

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