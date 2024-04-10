У парламенті зауважують, що схвалена наразі урядова версія з "усіма нормами", а "всі обіцяні зміни" мають зайти правками до другого читання.

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення (№10379).

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, зауваживши, що за це рішення проголосували 254 народних депутата.

Урядовим законопроектом, згідно з опублікованим на сайті парламенту текстом, зокрема пропонується встановити, що порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. - 85 тис. грн).

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Якщо ж такі дії були вчинені в умовах особливого періоду, то вони тягнуть за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від дев’яти тисяч до дванадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (153 тис. - 204 тис. грн).

Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку - тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 тис. 500 - 17 тис. грн).

Серед іншого, пропонується встановити, що осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, під час дії особливого періоду може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення - до трьох діб.

Железняк зауважив, що оскільки питання поки пройшло лише в першому читанні, а не в цілому, то "по факту схвалена зараз урядова версія з усіма нормами". "Вона має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на Комітеті", - пояснив він.

Очевидно, йдеться, зокрема і про норму із законопроекту, згідно з якою відмова від проходження медичного огляду карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, про яку раніше депутати вже зазначали, що її буде знято.

Законопроект №10379 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня у ВР було зареєстровано урядовий законопроект №10379, який передбачає внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

У ньому йдеться про те, що за ухилення від призову на військову службу за мобілізацією (зокрема, відмову від проходження медичного огляду) в особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів пропонують карати позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Раніше норма про покарання саме за відмову від проходження медогляду була відсутня.

5 квітня народний депутат Максим Бужанський зазначив, що норма про покарання за відмову від проходження медогляду буде прибрана із законопроекту. За його словами, у якості покарання йтиметься про дуже великий адміністративний штраф, але не про позбавлення волі.

8 квітня Бужанський розповів, які законодавчі зміни планують ухвалити щодо порушення правил військового обліку. За його словами, правоохоронний комітет парламенту рекомендує Раді ухвалити норму, згідно з якою за порушення правил військового обліку розглядається штраф від 3 тис. 400 до 5 тис. 100 грн, а за повторне порушення або ж порушення в особливий період - від 17 тис. до 22 тис. 500 грн.

Крім того, за порушення законодавства про оборону та мобілізацію: у мирний час загрожує штраф - від 5 тис. 100 до 8 тис. 500 грн для громадян і від 17 тис. до 34 тис. грн для посадових і юридичних осіб, а у воєнний час - від 17 тис. до 22 тис. 500 грн і від 34 тис. грн до 59 тис. 500 грн відповідно.

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