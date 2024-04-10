Не мобілізуватимуть тих, хто вчинив злочини проти основ нацбезпеки, згвалтування, умисне вбивство.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, який дає можливість добровільної мобілізації в'язнів.

За ухвалення в першому читанні проекту Закону "Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності" ( реєстраційний номер 11079-1) проголосував 281 народний депутат.

Законопроектом передбачається добровільна участь засуджених у бойових діях.

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Народний депутат України Олена Шуляк повідомила, що мобілізації не підлягають ув'язнені за злочини:

проти основ національної безпеки України;

умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням;

сексуальне насильство;

судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-1561, 258-2586, частиною четвертою статті 2861 Кримінального кодексу України, якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку.

"Суспільство повинно розуміти, що не всі, хто знаходиться за гратами, є кримінально-асоціальними елементами. Багато серед ув'язнених опинився за гратами через ДТП або фінансові злочини, багато з них писали сотні листів з проханням дозволити захищати батьківщину, адже мають бойовий досвід", - наголосила вона.

Шуляк повідомила, що ув'язнений має спочатку подати відповідну заяву на проходження військової служби до установи, де відбуває покарання. Після цього повинен пройти медогляд у в’язниці і тоді його дані потрапляють до ТЦК, де військова частина розглядає можливість мобілізації.

Після рішення ТЦК відбувається перевірка у військово-лікарської комісії, і лише за умови, якщо фізіологічно-психічний стан ув’язненого відповідає вимогам, його заява разом з пакетом документів надходить до суду, який приймає рішення: задовільне, або ні.

Шуляк зазначає, що якщо рішення суду позитивне, Нацгвардія доставляє засудженого до ТЦК, де формують відповідні спеціалізовані підрозділи військових частин.

Відповідно до законопроекту, адміністративний нагляд за такими звільненими здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють і цих людей будуть брати на окремий облік у військовій частині.

Мобілізація зсуджених

Як повідомляв УНІАН, у Сухопутних військах ЗС України оцінили, чи законно мобілізувати засуджених до війська через амністію - на кшталт того, як зараз вчиняє Росія.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що якщо засуджений сам виявляє бажання йти в ЗСУ, то мобілізація цієї категорії українців - цілком нормальна річ.

В той же час Тимочко підкреслив, що навколо питання - мобілізувати таких людей чи ні - все ще триває суспільна дискусія.

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