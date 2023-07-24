Ці групи озброєні крупнокаліберними кулеметами з коліматорними та тепловізійними прицільними комплексами.

Відбувається посилення протиповітряної оборони на Сумському напрямку, де працюватимуть вогневі групи по повітряним цілям вдень і вночі. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій НАЄВ у з приводу посилення ППО на північному напрямку.

Він зазначив, що додаткові вогневі групи озброєні крупнокаліберними кулеметами з коліматорними та тепловізійними прицільними комплексами, аби працювати по повітряним цілям, зокрема, і вночі. Групи також устатковані прожекторними установками.

Наєв зазначає, що, перебуваючи на одній з вогневих позицій, особисто спостерігав роботу екіпажів цих мобільних вогневих груп під час нападу ворожих безпілотників.

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Командувач Об'єднаних Сил ЗС України нагадав, що ППО певною мірою залежить від міжнародної воєнно-технічної допомоги, тому рівень захищеності об’єктів критичної інфраструктури підвищується в межах тих ресурсів, які отримує Україна. Він додав, що для більшого захисту українського неба необхідна додаткова допомога від західних партнерів.

Ситуація на півночі України - деталі

10 липня 2023 року Рада оборони Сумської області ухвалила рішення про евакуацію людей з п'ятикілометрової прикордонної зони.

Тоді голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, зокрема, за останній місяць - 17 людей, з яких 1 дитина, були вбиті російськими військами у прикордонних громадах області. Людям доводиться виживати тижнями, а то й місяцями без світла, а також часто там не працюють магазини, школи, лікарні, тому що неможливо безпечно завезти найнеобхідніші продукти харчування, ліки.

Евакуація з Сумщини проводиться в межах 5-кілометрової прикордонної зони, де постійно лунають обстріли і існує загроза вторгнення диверсантів. В разі посилення обстрілів зону евакуації можуть збільшити до 10 кілометрів від прикордоння.

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