Через постійні обстріли з боку Росії із січня місяця загинули 35 цивільних людей.

Через постійні обстріли Росії і загибель цивільних людей Рада оборони Сумщини ухвалила рішення про евакуацію людей з п'ятикілометрової прикордонної зони.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Голова ОВА Володимир Артюх зазначає, що це необхідність, яка назріла вже давно.

"Постійні артилерійські обстріли прикордонних громад, інтенсивність яких останнім часом суттєво збільшилась, руйнують інфраструктуру, об’єкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки. А головне - гинуть наші люди. Якщо загалом з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць - 17 людей, з яких 1 дитина, були вбиті російськими військами у прикордонних громадах області", - сказано в повідомленні.

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Також зазначається, що людям там доводиться виживати тижнями, а то й місяцями без світла, а також часто там не працюють магазини, школи, лікарні, бо неможливо безпечно завезти найнеобхідніші продукти харчування, ліки.

В ОВА зазначають, що ворог навмисно обстрілює навіть ремонтні бригади - нещодавно загинули працівники "Сумиобленерго", які виїхали на ремонт пошкодженої лінії електропередач.

В повідомленні сказано, що цивільних людей вбивають і російські ДРГ. "Зухвале вбивство лісників у Свеській громаді та жителів Шалигинської громади - справа рук російських ДРГ, які останнім часом все частіше заходять на нашу територію. Знаходження у п’ятикілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги нашим військовим ефективно реагувати на ворожі дії, адекватно діяти у відповідь, адже це буде наражати цивільних на ще більшу небезпеку", - зазначає Артюх.

Облаcна військова адміністрація готує розпорядження щодо евакуації людей із п’ятикілометрової зони від державного кордону України а всі плани, маршрути евакуації, алгоритми дій і взаємодії усіх служб, відпрацьовані.

"Евакуація буде проводитись з відповідним прикриттям військових ЗСУ, аби не дати ворогу жодного шансу здійснити провокацію і наразити наших жителів на небезпеку", - сказано в повідомленні.

В повідомленні не називається дата початку евакуації, а лише сказано, що вона розпочнеться тільки після того, як кожній родині, кожному жителю прикордоння буде роз'яснено їхні права, забезпечені необхідні засоби і ресурси, а також після того, як кожна родина у прикордонних населених пунктах буде готова до переміщення.

Війна в Україні - ситуація на Сумщині

Як повідомляв УНІАН, 3 липня російська ДРГ здійснила спробу проникнення на територію Сумської області.

Оперативне командування "Північ" повідомило, що 3 липня стало відомо про загибель двох мешканців прикордонного населеного пункту та поранення ще одного внаслідок спроби проникнення ворога на територію нашої держави

У командуванні вчергове закликали мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які знаходяться в близькості до ворога.

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