За його даними, є інформація про загрозу їх фізичного знищення.

Звільнені з російського полону командири оборони маріупольського заводу "Азовсталь" перебувають у зручних, комфортних умовах і чекають прибуття своїх родин на Новий рік.

Як розповів у коментарі Радіо Свобода посол України в Туреччині Василь Боднар, військові забезпечені медикаментами, харчуванням і спортивними тренажерами. За його словами, наразі їхній стан покращився.

"Обмежено пересування і вільний доступ до комунікацій із зовнішнім світом. Це насамперед пов'язано із питаннями безпеки, оскільки є інформація про загрозу їх фізичного знищення. І друге – це умови подальших обмінів, оскільки багато наших героїв перебувають у російських застінках, і нам потрібно проводити роботу з їх звільнення", – повідомив Боднар.

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Також український посол зауважив, що при нагоді захисники "Азовсталі" з'являться і публічно покажуть відмінність між тим, як вони виглядали на момент звільнення з полону і тепер.

Масштабний обмін полоненими між Україною і РФ

Найбамасштабніший обмін полоненими відбувся 22 вересня. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку "Азов". Київ віддав Кремлю кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще загалом 55 російських полонених.

За даними президента України Володимира Зеленського, п’ятеро звільнених з російського полону командирів полку "Азов" до кінця війни будуть під протекцією президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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