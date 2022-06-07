Погрози надходять з номерів російських операторів.

Дружина українського бійця з комбінату "Азовсталь" Арсенія Федосюка заявила, що родичам військових, які вийшли з заводу, надходять погрози з номерів операторів РФ. Невідомі погрожують насильством та смертю.

Про це Юлія Федосюк розповіла в коментарі "Українській правді"

"Дзвонять з російських номерів, посилають повідомлення в Telegram, Whatsapp, інші месенджери, знущаються та погрожують. Це триває вже протягом місяця. Відтоді як ми зустрічалися з Папою Римським, звернули увагу на нас. Після стали дзвонити в Telegram та відправляти повідомлення про те, що мій чоловік нібито вже мертвий; про те, чи хочу я його фото побачити або відео. Ось такі речі. Також дзвонили телефоном у Whatsapp. Скрізь були номери російські, тому я думаю, це роблять росіяни", - розповіла дівчина.

При цьому вона зазначила, що на її адресу також звучать погрози

"Дісталися до твого чоловіка й доберемося до тебе, скоро наші хлопці будуть в Києві". Погрожують зґвалтуванням та смертю", - повідомила Федосюк.

Крім того, вона розповіла, що 5 червня Арсенію дозволили зателефонувати матері Тетяні, але після цього жінці почали дзвонити представники медіа, підконтрольні бойовикам "ДНР", вони українською мовою просили коментарі.

Також Юлія вказала, що отримала багато дзвінків з невідомих номерів. Ті, хто дзвонили, запитували її, що вона думає про українську владу, коли її чоловік знаходиться в руках бойовиків.

"Напевно, очікували, що я буду якось критикувати владу. Але я їм не коментую нічого. Я довіряю українській владі й сподіваюся, що вони зроблять все можливе, щоб звільнити наших чоловіків", - підсумувала дівчина.

Схожі дзвінки та повідомлення надходили й дружині командира Маріупольського полку "Азов" Дениса Прокопенка – Катерині.

Як раніше повідомляв УНІАН, 17 травня в Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталі" захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

20 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з "Азовсталі" найближчим часом вдасться поховати з почестями.

Президент Володимир Зеленський сподівається, що захисників Маріуполя вдасться звільнити в ході обміну. У свою чергу секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що українських військових з Маріупольського комбінату "Азовсталь" вивезли в окуповану Оленівку, тортурам вони не піддаються.

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