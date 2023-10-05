Фігурант входить до кола друзів і найближчих соратників Путіна, з яким познайомився ще за часів служби в КДБ колишнього Радянського союзу.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на Сергія Чемезова - гендиректора російської корпорації "Ростех", яка є монополістом у сфері постачання озброєнь та боєприпасів для окупаційних угруповань РФ.

Як повідомив прес-центр СБУ, за наявними даними, фігурант входить до кола друзів і найближчих соратників Путіна, з яким познайомився ще за часів служби в КДБ колишнього Радянського союзу.

Зазначається, що завдяки такій наближеності до очільника Кремля Чемезов понад 15 років є незмінним керівником ключової корпорації військово-промислового комплексу країни-агресора.

Відео дня

В спецслужбі поінформували, що компанії "Ростеху" виробляють до 80% військової техніки, озброєнь та боєприпасів для ведення війни проти України. Серед них - концерни "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертольоти Росії" та "Об’єднана авіабудівельна корпорація", які постачають окупантам танки, бойову авіацію та ракетні комплекси.

"Співробітники Служби безпеки задокументувала факти передачі компаніями Чемезова для Міноборони РФ оптових партій: винищувачів СУ-30, СУ-35, СУ-57; фронтових винищувачів-бомбардувальників СУ-34; балістичних ракет типу Х-47М "Кинджал"; бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28; ударних та розвідувальних дронів; військово-транспортних літаків Іл-76; танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М; бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3; реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" і "Торнадо-Г" та самохідних гаубиць "Мста-С", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів повідомили Чемезову повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Оскільки посадовець перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

СБУ встановила командира-ката з РФ, який вбивав жителів Київщини

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ встановила особу ще одного російського загарбника, який причетний до масових катувань та вбивства мирних жителів під час тимчасової окупації Київщини.

Зловмисником є лейтенант Нурсултан Муссагалеєв - командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ (м. Псков).

Після втечі загарбників з Київщини вище військово-політичне керівництво РФ нагородило Муссагалеєва зіркою "героя Росії" та медаллю "за бойові відзнаки". Потім російські пропагандисти зняли про нього сюжет, який вийшов у "прайм-тайм" на телеканалі "Россия 1".

Встановлено, що 24 лютого 2022 року він у складі окупаційних угруповань Росії перетнув північний кордон України і прибув до Бучанського району для підготовки до наступу на Київ.

Вас також можуть зацікавити новини: