Українця жорстоко катували, а потім за наказом "героя" Муссагалеєва розстріляли.

Повідомлено про підозру лейтенанту армії РФ Нурсултану Муссагалеєву, причетному до масових катувань та вбивств мирних жителів під час тимчасової окупації Київської області.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Він командував розвідувальним взводом 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ (місто Псков). Після втечі загарбників з Київщини вище військово-політичне керівництво РФ нагородило Муссагалеєва зіркою "героя Росії" та медаллю "за бойові відзнаки". Потім російські пропагандисти зняли про нього сюжет, який вийшов у "прайм-тайм" на телеканалі "Россия 1".

Слідство встановило, що 24 лютого 2022 року він у складі окупаційних угруповань росії перетнув північний кордон України і прибув до Бучанського району для підготовки до наступу на Київ. Муссагалеєв брав участь у так званих "зачистках", спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону.

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"У ході одного з таких каральних заходів командир російського розвідвзводу наказав своїм підлеглим викрасти 29-річного місцевого жителя, який проїжджав на автомобілі через ворожий блокпост", - повідомляє СБУ. Зазначається, що загарбники звинуватили його у тому, що він нібито допомагає українським військовим будувати фортифікаційні укріплення поблизу Києва. Вигаданою "підставою" для цього стали знайдені в його мобільному телефоні фото будматеріалів.

"Потерпілого вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де тривалий час жорстоко катували, а потім за наказом Муссагалеєва розстріляли і покинули тіло на місці вбивства", - йдеться в повідомленні.

Служба безпеки отримала свідчення російського полоненого, який на початку повномасштабного вторгнення РФ перебував у складі підрозділу Муссагалеєва, який підтвердив факт катувань і розстрілу мешканця Бучанського району.

В повідомленні сказано, що встановлено особи ще двох підлеглих Муссагалеєва, які розстріляли потерпілого - заступник командира взводу окупантів старший сержант Олексій Колесніков та командир 2-го відділення ворожого підрозділу сержант Олександр Вісєлков.

Слідчі СБУ повідомили Муссагалеєву та двом його спільникам про підозру за ч. 1 ст. 28 та чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу ("порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб"). В спецслужбі зазначають, що зловмисники перебувають на непідконтрольній Україні території, тому тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Воєнні злочини росіян

У липні адміралу ЧФ РФ, в якого на руках кров дівчинки Лізи з Вінниці, повідомлено про підозру. 14 липня 2022 року Росія вдарила по місту крилатими ракетами "Калібр".

Колишньому командувачу Чорноморським флотом Російської Федерації Ігорю Осіпову, який наказав ударити по Вінниці ракетами "Калібр", внаслідок чого загинуло 29 людей, з них троє дітей, повідомлено про підозру.

Тоді загинуло 29 вінничан, з них троє дітей, а ще 154 людини одержали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Серед загиблих була і 4-річна дівчинка Ліза. ЇЇ фото побачив весь світ – вона загинула у своєму дитячому візочку після "прильоту" ракети.

Крім того, російські ракети зруйнували 35 житлових будинків, майже 70 приватних автомобілів і комунальних транспортних засобів.

Осіпову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу ("порушення законів та звичаїв війни поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб").

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