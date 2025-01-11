Перші північнокорейські військовополонені вже опинилися у Києві.

Україна закликає партнерів до максимального тиску на Росію та КНДР. Про це у контексті взяття в полон перших військовополонених із Північної Кореї заявив у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він нагадав, що перші північнокорейські військовополонені вже опинилися у Києві. При цьому "регулярні війська КНДР, а не найманці, беруть участь у загарбницькій війні проти європейської країни".

"Безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов’язані. Нам потрібен максимальний тиск на режими в Москві та Пхеньяні", - зазначив дипломат.

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Військові КНДР у полоні ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, Україна взяла в полон перших північнокорейських військових. Як повідомив президент Володимир Зеленський, двоє солдатів були поранені на Курщині. Їх доставили у Київ.

В полон північнокорейські військові здалися українським воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога.

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