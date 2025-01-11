Наразі вони спілкуються зі слідчими СБУ.

Сили оборони України взяли в полон двох військових з Північної Кореї. Про це у Telegram-каналі повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що двоє солдатів були поранені на Курщині. Їх доставили у Київ, де наразі з ними спілкуються слідчі Служби безпеки України.

"Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави – Північної Кореї – у війні проти України", – написав Зеленський.

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Президент додав, що в полон північнокорейські військові здалися українським воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога. Доручив Службі безпеки України забезпечити журналістам доступ до цих полонених. Світ має знати, що відбувається", – додав Зеленський.

Війська КНДР: важливі новини

Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що КНДР планує збільшувати свій контингент у Росії. Він зазначив, що Північна Корея готується до власної війни, а тому потребує досвідчених військовослужбовців.

Тим часом журналісти The Times пишуть, що Росія використовує північнокорейські війська як "живі міношукачі". Водночас відзначається, що війська КНДР добре навчені та фізично підготовлені до бойових дій.

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