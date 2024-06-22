Зеленський показав наслідки ударів по Харкову (відео)

За його словами, цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений.

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Харкову керованими авіабомбами.

У Telegram глава держави наголосив на необхідності сильних рішень партнерів, щоб ми могли знищувати російську бойову авіацію.

"Розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", - зазначив Зеленський.

За його словами, цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений.

"Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є. Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість", - підкреслив президент.

Війна в Україні - що відбувається на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, в суботу, 22 червня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. Росіяни вдарили по житловій забудові керованими авіаційними бомбами. На жаль, є влучання у житловий будинок.

Харківщина перебуває під постійними атаками ворожої авіації. За даними Генштабу, з початку доби зі сторони Бєлгорода російські терористи завдали сім ударів чотирнадцятьма КАБами по населеному пункту Липці, з Шебекіно керованою авіаційною бомбою уразили Вовчанськ.

За сьогодні на Куп’янському напрямку війська противника дев’ять разів штурмували позиції українських захисників в районах Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки та Стельмахівки.

Вас також можуть зацікавити новини: