Удари було здійснено в район щільної житлової забудови.

В суботу, 22 червня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. На жаль, є влучання у житловий будинок.

Як повідомляє місцева влада, Росія завдала щонайменше чотири удари по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені.

"Окупанти завдали ударів по Харкову", - заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, росіяни вдарили по житловій забудові керованими авіаційними бомбами.

"За попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, зигинули двоє людей. Щонайменше двоє отримали поранення. Обстеження триває", - зазначив очільник ОВА.

Водночас, міський голова Ігор Терехов у Telegram поінформував, що попередньо по Харкову були чотири удари.

"Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови. Є загиблі і поранені. Удар прийшовся по житловому будинку", - зазначив Терехов.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від підступних артилерійських обстрілів з території Російської Федерації. Разом з тим, під постійними атаками ворожої авіації перебуває Харківщина. Зі сторони Бєлгорода терористи завдали сім ударів чотирнадцятьма КАБами по населеному пункту Липці, з Шебекіно керованою авіаційною бомбою уразили Вовчанськ.

За сьогодні на Куп’янському напрямку війська противника дев’ять разів штурмували позиції українських захисників в районах Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки та Стельмахівки.

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