У Росії лунали вибухи не лише в районі аеродрому, а й біля нафтобази, дізналися журналісти.

У Ростовській області Росії здійснено удар по військовому аеродрому "Міллерово", є "потужні прильоти".

Були дрони, в районі аеродрому - біля поселення Долотинка, пролунало понад 16 вибухів, пише "Крымский ветер" у Telegram, посилаючись на відомості місцевих жителів. За їхніми даними, вибухи лунали й біля нафтобази.

У мережі також з'явилася інформація, що були пожежі в районі стоянок літаків і злітно-посадкової смуги.

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Після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення на українську територію, у РФ вже не раз лунали вибухи на військових та енергетичних об'єктах. Росіяни багато разів скаржилися на атаки дронами.

Зокрема, 13 липня ЗМІ дізналися, що Ростовська область опинилася під дроновою атакою, і удар приніс свої плоди - у Цимлянському районі сталася пожежа на нафтобазі. Місцева влада стверджувала, що внаслідок атаки немає жертв і постраждалих. За словами очевидця, у місті Цимлянськ було чути сильний вибух.

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