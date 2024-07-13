У РФ стверджують, що поки немає інформації про жертв чи постраждалих унаслідок дронової атаки.

У суботу рано вранці, 13 липня, Ростовська область Росії опинилася під атакою дронами, яка принесла свої плоди.

Унаслідок дронової атаки в Цимлянському районі регіону сталася пожежа на нафтобазі, поскаржився місцевий губернатор Василь Голубєв у своєму Telegram-каналі. За словами ворожого чиновника, інцидент трапився приблизно о 04:00, і, нібито, немає інформації про постраждалих чи жертв.

"Пожежі присвоєно 3 ранг (у великих гарнізонах виділяють 5 рангів, 3-й запроваджується в разі складної ситуації, - Ред.). На місці працюють пожежні розрахунки, залучено 49 осіб і 14 одиниць техніки", - поділився губернатор.

Безпілотник був збитий у Ростовській області, і його уламки впали на територію підприємства, на якій зберігалися дизельне пальне, бензин марки АІ-95 і АІ-92, йдеться на каналі Mash. "Чотири години ранку. Цимлянськ. Щось вибухнуло сильно", - розповів очевидець.

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Після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення на нашу землю, на їхній території теж почали відбуватися вогняні інциденти на різних об'єктах, зокрема, на нафтобазах і нафтопереробних заводах.

Зокрема, 9 липня джерело УНІАН повідомило, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Служба безпеки нашої країни атакували нафтобазу в місті Калач-на-Дону (Волгоградська область Росії).

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