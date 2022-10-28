Як зазначають ЗМІ, підготовка українських військ була ідеєю Польщі ще до початку повномасштабної війни.

Польський генерал Петро Трітек призначений командувачем місії Євросоюзу з навчання українських військ.

Як повідомляє RMF FM, генерал координуватиме міжнародну підготовку українських солдатів.

Йдеться про підготовку особового складу, навчання організації логістики, медичних установ, а також підготовку української армії на випадок застосування біологічної, хімічної або ядерної зброї.

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Оперативне командування базуватиметься в Нова-Дембе в Підкарпатському воєводстві. Другий оперативний штаб буде організований у Німеччині, але тільки для місій в цій країні. У Брюсселі також буде адміністративне командування.

Як зазначає видання, підготовка українських військ була ідеєю Польщі ще до початку повномасштабної війни, але тоді Франція та Німеччина заблокували цю ініціативу, аргументуючи це тим, що РФ не слід провокувати.

На першому етапі будуть навчені 15 тисяч українських військових, навчальну місію запустять у листопаді. Більша частина навчань пройде у Польщі.

Видання нагадує, що генерал Петро Трітек служив в Іраку та Афганістані.

Навчання українських військових

Раніше про плани проведення таких навчань повідомляло видання Associated Press з посиланням на дипломатів і офіційних осіб ЄС.

Нагадаємо, НАТО почало готувати військових інструкторів в Україні після того, як Росія анексувала Кримський півострів у 2014 році. Так Альянс допомагає ЗСУ, при цьому не потрібно, щоб війська, необхідні для ведення бойових дій, залишали країну.

Після початку повномасштабної війни в Україні про масштабну програму підготовки українських військових оголосила Велика Британія. До цієї ініціативи приєдналися ще кілька європейських країн.

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