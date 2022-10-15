Євросоюз також виділить великі асигнування на закупівлю зброї для України.

Наступного тижня Євросоюз оголосить про створення місії з навчання тисяч українських військовослужбовців в Європі і виділить ще близько півмільярда євро на закупівлю зброї для України.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на дипломатів і офіційних осіб ЄС.

Мета полягає в тому, щоб підготувати майже 15 тис. військовослужбовців у кількох країнах, головним чином у Польщі та Німеччині, повідомили представники Євросоюзу. Навчання буде варіюватися від стандартної військової підготовки до спеціалізованого інструктажу, виходячи з потреб України. ЄС сподівається, що місія почне функціонувати до середини листопада.

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Кілька країн ЄС і НАТО вже допомагають навчати Збройні cили України на двосторонній основі, але дипломати заявили, що колективні зусилля з централізованою командною структурою, яка зможе краще задовольняти потреби Києва, будуть більш економічними і ефективними.

Міністри закордонних справ схвалять ці плани на зустрічі в Люксембурзі в понеділок, сказали джерела видання на умовах анонімності. На зустрічі в Люксембурзі міністри також схвалять шостий грошовий транш обсягом близько 500 млн євро з європейського фонду сприяння миру, який використовується для відшкодування витрат країн-членів, що постачають Україні зброю, боєприпаси і надають їй нелетальну військову допомогу.

Таким чином, загальна сума, виділена ЄС на підтримку безпеки України, складе близько 3,1 млрд євро. Окремі країни також виділяють кошти понад цю суму.

Рішення будуть оголошені через майже вісім місяців після початку російського вторгнення в Україну. Раніше на цьому тижні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував ЄС за повільність у наданні допомоги Києву.

"Ми обговорювали українську навчальну місію ще до війни. До війни. Протягом місяців до війни. Потім почалася війна, і люди кажуть: "О, нам потрібно було зробити це раніше"", – заявив Боррель на конференції послів ЄС.

Навчання українських військових

НАТО почало готувати військових інструкторів в Україні після того, як Росія анексувала Кримський півострів у 2014 році. У Північноатлантичному альянсі вважають, що підготовка інструкторів є найбільш ефективним способом допомогти Збройним силам України, оскільки при цьому не потрібно, щоб війська, необхідні для ведення бойових дій, залишали країну.

Після початку війни в Україні про масштабну програму підготовки українських військових оголосила Великj,ританія. До цієї ініціативи приєдналися ще кілька європейських країн.

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