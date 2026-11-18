Автомобільного прольоту під аркою вже немає.

Після атаки по Кримському мосту, яка призвела до часткового руйнування його автомобільної складової, залізничне сполучення там вже відновлено. Про це розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, який оприлюднив, за його словами, свіже відео з Керченського мосту.

"Автомобільної арки та прольоту під нею вже немає. Масштаб пошкоджень залізничної частини за цими кадрами оцінити складно", - констатує він.

Проте, зазначає Андрющенко, пасажирський рух там відновили ще 17 листопада. Спочатку російський Мінтранс повідомив про відкриття однієї колії та ремонт другої. Згодом перевізник підтвердив, що чотири потяги, які було затримано через атаку на міст, вже прибули до Керчі, додав керівник центру.

Відео дня

"Отже, удар зупинив залізничне сполучення на кілька годин, після чого поїзди знову пішли. Стан другої колії окремо не підтверджений", - написав Андрющенко в Telegram.

Удари по Кримському мосту - що відомо

Як писав УНІАН, 16 листопада окупаційна влада Криму заявила, що Сили оборони України атакували Кримський міст. Так званий керівник Республіки Крим Сергій Аксьонов повідомив, що триває ліквідація наслідків, для чого залучені всі необхідні служби, у Керчі розгорнуто оперативний штаб. У російських пабліках йшлося, що потяги до півострова та у зворотному напрямку затримуються через обмеження руху на мосту.

Військовий та інженер-технік Олег Дьорфлер пояснив, чому залізнична частина мосту витримала удари, хоча й отримала пошкодження та перекосилася. Одна з причин - особлива конструкція опор і потужний фундамент. Конструкції опор автомобільної та залізничної частин відрізняються - під автодорогою вони залізобетонні, а під залізницею мають сталевий каркас. На його думку, це могло вплинути на стійкість споруд під час ударів. На думку експерта, стан переправи потребує ретельного обстеження, перш ніж нею знову зможуть користуватися потяги.

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