Такі буксири використовують для переміщення суден, барж та інших плавучих об’єктів під час аварійно-рятувальних робіт.

Росія перекидає додаткові судна до району Кримського мосту. Посилення присутності плавзасобів у Керченській протоці відбувається на тлі ситуації навколо незаконної споруди та проблем із судноплавством. Про це свідчать дані сервісу VesselFinder, який відстежує переміщення суден за сигналами автоматичної ідентифікаційної системи (AIS).

На мапі зафіксували чотири російські допоміжні судна: буксири TOLKOVYY і TIGRIS, лоцманське судно ALMAZ та самовідвізне землечерпальне судно IVAN CHEREMISINOV.

Як повідомив "Мілітарний", такі буксири використовують для переміщення суден, барж та інших плавучих об’єктів під час аварійно-рятувальних робіт. Вони забезпечують доставлення спеціалістів і навігаційний супровід, землечерпальне судно потрібне для підтримання судноплавних глибин і розчищення фарватерів.

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"Ймовірно, ці судна російських служб проводять роботи для відновлення судноплавства, оскільки масивні металеві конструкції автомобільної арки впали безпосередньо в Керч-Єнікальський канал – головний глибоководний прохід між Азовським і Чорним морями", - пише видання.

Керченська протока має стратегічне значення для морського сполучення між Чорним та Азовським морями. Додаткове залучення суден може бути пов’язане із забезпеченням контролю над акваторією та підтримкою роботи транспортної інфраструктури в районі мосту.

За інформацією Ukrainian Shipping Magazine, ширина судноплавного каналу становить близько 120 метрів, тоді як значна частина навколишньої акваторії має глибину лише 3–6 метрів.

"Конструкції лягли просто в судноплавний фарватер. Керченська протока має глибину лише 3–6 метрів, тому весь великотоннажний трафік між Чорним і Азовським морями проходить вузьким 120-метровим Керч-Єнікальським каналом. Цей єдиний глибоководний хід пролягає під центральною аркою мосту – саме там тепер лежать багатотонні уламки", - йдеться у матеріалі.

Удар по Кримському мосту – що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада в ході операції для ударів по Кримському мосту були використані різні засоби ураження, зокрема, Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун".

Операцію провели спецпризначенці підрозділу "Альфа". Для ураження автомобільної частини мосту застосували ракети-дрони "Паляниця". Унаслідок ударів конструкції перекриття обвалилися у воду.

У спецслужбі нагадали, що це вже четверта успішна операція проти Кримського мосту, який Росія роками представляла як один із найбільш захищених об'єктів та символ своєї могутності.

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